Коскиранта: ЦСКА устал больше СКА, мы находимся в лучшей форме

Нападающий СКА Ярно Коскиранта подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (2:0, 1-1 в серии).

«Соперник устал больше нас, мы находимся в лучшей форме. Сегодня мы провели хороший матч. В моменте с моей шайбой Калинин очень хорошо отдал передачу на Каблукова, создал нам выход «два в одного». Илья здорово мне отдал, удалось реализовать голевой момент? Вне зависимости от того, какой счёт на табло, нам всегда нужно играть в свою игру. Но в третьем периоде, имея преимущество в две шайбы, мы его сохраняли. ЦСКА шёл в прессинг, нам же нужно было не пропустить.

Я был готов «намылить» соперника? Был не самый чистый приём со стороны игрока ЦСКА. Я прежде всего хоккеист, не боец, но нужно быть готовым постоять за партнёра. Так сложилась ситуация. Конечно, все остальные матчи будут уж точно не менее агрессивными, проходить в не менее ожесточённой борьбе. Обе команды хотят попасть в финал Кубка Гагарина. Это война.