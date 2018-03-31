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«Детройт» обыграл «Оттаву»
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«Детройт» обыграл «Оттаву» 

Советский спорт 1 час назад
В составе победителей забивали Дилан Ларкин и Андреас Атанасиу. «Детройт» набрал 71 очко и занимает 13-е место на Востоке. У «Оттавы» 65 очков и 15-е место.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Оттава» — 2:0  Голы: Ларкин, 24:10, Атанасиу, 44:29
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