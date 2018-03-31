«Детройт» дома победил «Оттаву»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на родном льду победил «Оттаву». «Сухарь» в свой актив записал вратарь «красных крыльев» Джимми Ховард. Обе команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф.

Отметим, что одним из главных арбитров встречи был россиянин Евгений Ромасько. Для уроженца Твери этот матч стал десятым в нынешнем регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Оттава» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ларкин (Манта, Дженсен), 24:10 — 1:0. Атанасиу (Кронвалль), 44:29 — 2:0.