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«Детройт» дома победил «Оттаву»
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«Детройт» дома победил «Оттаву» 

SPORT24.ru 1 час назад
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на родном льду победил «Оттаву». «Сухарь» в свой актив записал вратарь «красных крыльев» Джимми Ховард. Обе команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф.
Отметим, что одним из главных арбитров встречи был россиянин Евгений Ромасько. Для уроженца Твери этот матч стал десятым в нынешнем регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Оттава» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ларкин (Манта, Дженсен), 24:10 — 1:0. Атанасиу (Кронвалль), 44:29 — 2:0.
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