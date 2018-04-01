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Видео: Голдобин забросил десятую шайбу в НХЛ
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Видео: Голдобин забросил десятую шайбу в НХЛ 

Советский спорт 35 минут назад
22-летний нападающий отличился на 14-й минуте второго периода при счете 1:1. Ему ассистировал Юсси Йокинен.
Таким образом, Голдобин набрал 12 (6 голов + 6 передач) очков в 34 играх сезона. Теперь в его активе 17 (10+7) очков в 57 матчах НХЛ.
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