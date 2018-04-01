Видео: Голдобин забросил десятую шайбу в НХЛ

22-летний нападающий отличился на 14-й минуте второго периода при счете 1:1. Ему ассистировал Юсси Йокинен

Таким образом, Голдобин набрал 12 (6 голов + 6 передач) очков в 34 играх сезона. Теперь в его активе 17 (10+7) очков в 57 матчах НХЛ.