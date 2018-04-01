Игрок «Нефтехимика» Нестрашил остался разочарован концовкой сезона в КХЛ

Чешский нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил подвел итоги выступления своей команды в сезоне-2017/18.

"Хотите верьте, хотите нет, но я все же думаю, что мы можем играть лучше. К сожалению, нам не все удалось в серии с «Трактором». Есть разочарование от концовки сезона, которая испортила впечатление от нашего выступления в большей части чемпионата. Поэтому голову не теряем — естественно, мы довольны результатом, которого смогли достичь, но целимся выше", — цитирует Нестрашила газета «Известия»

27-летний форвард отметил, что в следующем сезоне «Нефтехимик» покажет лучшую игру и добьется большего результата.

В сезоне-2017/18 нижнекамская команда по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии плей-офф «Нефтехимик» выбыл в первом раунде, проиграв «Трактору» с общим счетом 1-4.