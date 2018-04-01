Нестрашил: уровень российских хоккеистов на Играх-2018 был значительно выше

Чешский нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил прокомментировал выступление своей национальной команды на Олимпийских играх 2018 года, ответив высокий уровень сборной России.

"У нас была там хорошая команда, которая достойно выступила в полуфинале с Россией. Но уровень русских значительно выше — у них собраны лучшие хоккеисты КХЛ, многие из которых имеют опыт выступления в НХЛ. При этом эти звезды весь сезон играли в двух командах — СКА и ЦСКА. Это позволило им демонстрировать не только индивидуальные качества, но и превосходное коллективное взаимодействие.

Чехии не удалось с этим совладать. Очень жаль, что они проиграли Канаде в матче за третье место. Им было по силам выиграть, но, возможно, сказалась усталость после тяжелой игры с Россией", — цитирует Нестрашила газета «Известия»

27-летний чех не был включен в заявку национальной сборной на Олимпиаде-2018.

Сборная России стала олимпийским чемпионом Пхенчхана, обыграв в финальном матче команду Германии со счетом 4:3.