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Нестрашил: уровень российских хоккеистов на Играх-2018 был значительно выше
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Нестрашил: уровень российских хоккеистов на Играх-2018 был значительно выше 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Чешский нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил прокомментировал выступление своей национальной команды на Олимпийских играх 2018 года, ответив высокий уровень сборной России.
"У нас была там хорошая команда, которая достойно выступила в полуфинале с Россией. Но уровень русских значительно выше — у них собраны лучшие хоккеисты КХЛ, многие из которых имеют опыт выступления в НХЛ. При этом эти звезды весь сезон играли в двух командах — СКА и ЦСКА. Это позволило им демонстрировать не только индивидуальные качества, но и превосходное коллективное взаимодействие.
Чехии не удалось с этим совладать. Очень жаль, что они проиграли Канаде в матче за третье место. Им было по силам выиграть, но, возможно, сказалась усталость после тяжелой игры с Россией", — цитирует Нестрашила газета «Известия».
27-летний чех не был включен в заявку национальной сборной на Олимпиаде-2018.
Сборная России стала олимпийским чемпионом Пхенчхана, обыграв в финальном матче команду Германии со счетом 4:3.
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