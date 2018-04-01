Игрок «Нефтехимика»: рассчитываю попасть в состав сборной на Играх-2022

"Тренер несет ответственность за результат и выбирает игроков, подходящих под его стиль игры. Хороших хоккеистов в Чехии очень много, и кто-то всегда должен оказаться за бортом крупных турниров. Мне жаль, что я не прошел в состав. Верю, что это не последняя Олимпиада, на которую я буду иметь шанс попасть. Готов ехать в сборную при любом тренере и выполнять его установку, доказывать свой уровень", — сказал Нестрашил.

на Олимпиаде в Пхенчхане сборная Чехии дошла до стадии полуфинала где уступила будущему чемпиону турнира — России, а также проиграла команде Канады в матче за третье место.