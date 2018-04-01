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Игрок «Нефтехимика»: рассчитываю попасть в состав сборной на Играх-2022
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Игрок «Нефтехимика»: рассчитываю попасть в состав сборной на Играх-2022 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил прокомментировал решение главного тренера сборной Чехии по хоккею Йозефа Яндача не включить его в состав национальной команды на Олимпийских играх 2018 года. Слова 27-летнего форварда приводит газета «Известия».
"Тренер несет ответственность за результат и выбирает игроков, подходящих под его стиль игры. Хороших хоккеистов в Чехии очень много, и кто-то всегда должен оказаться за бортом крупных турниров. Мне жаль, что я не прошел в состав. Верю, что это не последняя Олимпиада, на которую я буду иметь шанс попасть. Готов ехать в сборную при любом тренере и выполнять его установку, доказывать свой уровень", — сказал Нестрашил.
на Олимпиаде в Пхенчхане сборная Чехии дошла до стадии полуфинала где уступила будущему чемпиону турнира — России, а также проиграла команде Канады в матче за третье место.
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