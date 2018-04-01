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«Питтсбург» выиграл у «Монреаля», Малкин сделал две голевые передачи
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«Питтсбург» выиграл у «Монреаля», Малкин сделал две голевые передачи 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Питтсбург» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Это вторая подряд победа «Пингвинз».
В составе «Питтсбург» двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин.
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