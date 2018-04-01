«Питтсбург» обыграл «Монреаль»

"Питтсбург Пингвинз" на своем льду одолел "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС.
В составе "пингвинов" шайбы забросили Конор Шири, Патрик Хёрнквист, Карл Хагелин, Фил Кессел и Райли Шихэн.
У гостей отличились Джефф Питри и Джонатан Друен.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал две результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) — "Монреаль Канадиенс" (Монреаль) — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
0:1 — Питри (Галлахер, Байрон) — 08:42,
1:1 — Шири (Шихэн, Ханвик) — 09:41,
2:1 — Хёрнквист (Шульц, Кессел) — 10:18 (5x4),
3:1 — Хагелин (Малкин) — 14:36,
3:2 — Друен (Гальченюк, Галлахер) — 19:49 (5x4),
4:2 — Кессел (Кросби, Малкин) — 47:18 (5x4),
5:2 — Шихэн (Мяяття, Летанг) — 49:07 (5x4)