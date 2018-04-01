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Защитника «Баффало» Антипина увезли с площадки на носилках в матче НХЛ против «Нэшвилла»
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Защитника «Баффало» Антипина увезли с площадки на носилках в матче НХЛ против «Нэшвилла» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 апреля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало» Виктор Антипин получил тяжелую травму в гостевом матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла».
В концовке второго периода Антипин попал под жесткий силовой прием форварда «Нэшвилла» Скотта Хартнелла. Россиянин получил удар в спину и влетел в борт, после чего не смог самостоятельно подняться. Медицинский персонал наложил на шею хоккеиста корсет и увез игрока в подтрибунное помещение на носилках. О степени тяжести травмы на данный момент не сообщается.
Хартнелл за свои действия был удален до конца игры (5+20), а «Баффало» за пять минут игры в большинстве смог трижды поразить ворота «Нэшвилла». После второго периода счет в матче 6:4 в пользу гостей.
Антипин в нынешнем сезоне провел 46 матчей, в которых сделал 10 результативных передач.
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