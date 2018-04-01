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Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
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Опубликовано видео страшной травмы российского хоккеиста в НХЛ 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Российский защитник клуба НХЛ «Буффало Сейбрз» Виктор Антипин получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» — хоккеист несколько минут не мог подняться со льда и был на носилках отправлен прямиком в больницу.
Во втором периоде Антипин за своими воротами получил удар в шею сзади от нападающего «Нэшвилла» Скотта Хартнелла. Антипин упал на лед и в наступившей на трибунах тишине лежал на льду без движения две минуты. Затем его уложили на носилки и отправили в больницу. Видео инцидента опубликовано на канале Sportnet на YouTube.
По словам тренера «Баффало» Фила Хаусли, сейчас россиянин чувствует себя нормально, но точный диагноз и сроки восстановления Антипина пока неизвестны, сообщает «Спорт-Экспресс».
Хартнелл был удален до конца игры.
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