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Шайба Слепышева не спасла «Эдмонтон» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
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Шайба Слепышева не спасла «Эдмонтон» от поражения в матче НХЛ с «Калгари» 

ТАСС 20 минут назад
ТАСС, 1 апреля. «Калгари» победил «Эдмонтон» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Дуги Хэмилтон (7-я минута), Гарнет Хэтэуэй (12) и Микаэль Баклунд (16). У проигравших отличились российский форвард Антон Слепышев (3) и Майкл Каммальери (33).
Слепышев забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 12 очков (6 шайб + 6 передач).
"Калгари", прервавший семиматчевую безвыигрышную серию, набрал 82 очка в 79 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» идет 13-м с 74 очками в 79 встречах. Оба клуба уже потеряли шансы на выход в плей-офф.
В следующем матче «Калгари» 4 апреля примет «Аризону», «Эдмонтон» днем ранее в гостях сыграет с «Миннесотой».
В другом матче дня «Аризона» дома разгромила «Сент-Луис» со счетом 6:0.
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