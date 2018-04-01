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«Баффало» крупно обыграл «Нэшвилл» благодаря 5 результативным передачам Айкела
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«Баффало» крупно обыграл «Нэшвилл» благодаря 5 результативным передачам Айкела 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» одержал крупную победу над «Нэшвилл Предаторз». Матч прошёл в «Бриджстоун-Арене» и закончился со счётом 7:4 (1:2, 5:2, 1:0) в пользу гостей.
Главным героем встречи стал нападающий «Баффало» Джек Айкел, который отметился 5 результативными передачами. Хет-трик в составе гостей оформил Сэм Райнхарт (3+0). Два гола на счету нападающего Кайла Окпосо, у защитника Расмуса Ристолайнена — 3 результативные передачи.
Два балла за результативность (1+1) в составе «Нэшвилла» набрали Остин Уотсон и Ник Бонино.
Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провёл на льду 9 минут 5 секунд и не отметился результативными действиями. У Алексея Емелина «-1» за 14 минут 39 секунд на площадке в составе «Нэшвилла».
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