«Баффало» крупно обыграл «Нэшвилл» благодаря 5 результативным передачам Айкела

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» одержал крупную победу над «Нэшвилл Предаторз». Матч прошёл в «Бриджстоун-Арене» и закончился со счётом 7:4 (1:2, 5:2, 1:0) в пользу гостей.

Два балла за результативность (1+1) в составе «Нэшвилла» набрали Остин Уотсон и Ник Бонино.