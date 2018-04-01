Передача Радулова помогла «Далласу» взять верх над «Миннесотой» 

«Даллас Старз» дома одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей шайбы забросили Джейсон Спецца, которому ассистировал российский нападающий Александр Радулов, Джон Клингберг, Радек Факса и Тайлер Сегин.
У гостей автором единственного гола стал Зак Паризе.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Даллас Старз" (Даллас) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 — Спецца (А. Радулов, Клингберг) — 12:49,
2:0 — Клингберг (Бенн, Сегин) — 28:00,
3:0 — Факса (Питлик) — 40:19 (4x5),
3:1 — Паризе (Гранлунд, Бродин) — 41:29 (5x4),
4:1 — Сегин — 59:13 (en)