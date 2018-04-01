«Аризона» разгромила «Сент-Луис»

«Аризона» выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:0). Шесть безответных шайб забросили хоккеиты «Койотс».

Регулярный чемпионат

"Аризона" — «Сент-Луис» — 6:0 (1:0, 3:0Э 2:0)