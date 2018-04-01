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Тайлер Сегин впервые в карьере достиг отметки в 40 голов за сезон
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Тайлер Сегин впервые в карьере достиг отметки в 40 голов за сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
Гол нападающего «Даллас Старз» Тайлера Сегина в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1) стал для него 40-м в нынешнем сезоне. Нападающему впервые удалось достичь отметки в 40 голов за сезон, и он стал третьим игроком в истории «Далласа», кому удалось добиться этого достижения, сообщается в официальном «твиттере» «Далласа».
Сегин проводит 5-й сезон в составе «Старз», ранее он выступал за «Бостон Брюинз». Всего на его счету 587 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он отметился 503 очками (229+274).
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