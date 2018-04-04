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Голдобин забросил седьмую шайбу в сезоне
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Голдобин забросил седьмую шайбу в сезоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке принимает «Вегас Голден Найтс» (1:1 идёт второй период).
За 21 секунду до первого перерыва российский форвард «косаток» Николай Голдобин с передачи Брэндона Саттера сравнял счёт в игре, забросив седьмую шайбу в сезоне. Всего в активе Голдобина 13 (7+6) очков в 36 играх.
За карьеру в лиге Голдобин забросил 11 шайб и сделал 7 голевых передач в 59 матчах.
Видео взято из официального «твиттера» «Ванкувер Кэнакс».
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