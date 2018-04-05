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Хоккеист «Вегаса» Карлссон установил рекорд НХЛ
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Хоккеист «Вегаса» Карлссон установил рекорд НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форвард «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон установил рекорд по количеству шайб, заброшенных игроком команды-новичка Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
В матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (5:4) швед забросил 43-ю шайбу в сезоне.
Ранее рекорд принадлежал бывшему игроку «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брайану Брэдли, на счету которого было 42 гола в 80 матчах в сезоне-1992/93.
В нынешнем регулярном чемпионате Карлссона набрал 78 очков (43+35) в 80 матчах.
Лидирует в списке бомбардиров канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого 103 очка (41 шайба и 62 передачи). Лучшим среди россиян является нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (98 очков).
Ранее форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко набрал 350-е очко в НХЛ.
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