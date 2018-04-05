Хоккеист «Вегаса» Карлссон установил рекорд НХЛ

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (5:4) швед забросил 43-ю шайбу в сезоне.

Ранее рекорд принадлежал бывшему игроку «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брайану Брэдли, на счету которого было 42 гола в 80 матчах в сезоне-1992/93.

В нынешнем регулярном чемпионате Карлссона набрал 78 очков (43+35) в 80 матчах.

Лидирует в списке бомбардиров канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид , в активе которого 103 очка (41 шайба и 62 передачи). Лучшим среди россиян является нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (98 очков).