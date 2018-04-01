Овечкин назвал Вашингтон своим вторым домом

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин поделился мнением о предстоящей игре против "Питтсбурга", которая должна стать для него 1000-й в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ). Об этом сообщает "Советский спорт".

"Мне повезло, что меня задрафтовал этот клуб. Сейчас здесь мой второй дом. Клуб, болельщики, город великолепно ко мне отнеслись. Очень приятно так долго играть за одну команду, оставаясь здоровым, и вместе добиваясь успеха", — заявил хоккеист.

Овечкин также назвал предстоящую игру особенным моментом.

"Это особенный момент. Тысяча игр за один клуб — это замечательно. И я буду первым, кому удалось сделать это в "Вашингтоне". Если бы я мог вернуться назад, я подписал бы контракт на 16 лет, если бы знал, как сложится ситуация", — добавил он.

Ранее Овечкин поделился мнением о выходе "Вашингтона" в плей-офф НХЛ.