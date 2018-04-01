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«Вегас» победил «Сан-Хосе» и досрочно стал победителем Тихоокеанского дивизиона НХЛ
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«Вегас» победил «Сан-Хосе» и досрочно стал победителем Тихоокеанского дивизиона НХЛ 

ТАСС 25 минут назад
ТАСС, 1 апреля. «Вегас» на своей площадке со счетом 3:2 обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и досрочно стал победителем Тихоокеанского дивизиона.
В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (3-я минута), Оскар Линдберг (24) и Вильям Карлссон (49), у проигравших отличились Джо Павелски (8) и Марк-Эдуард Власич (30).
В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона в Западной конференции «Вегас» набрал 107 очков, «Сан-Хосе» с 98 очками идет вторым. Таким образом, «Сан-Хосе» в случае побед в трех оставшихся матчах регулярного чемпионата наберет 104 очка и не сможет обойти «Вегас».
Ранее «Вегас» досрочно обеспечил участие в плей-офф и стал 12-м клубом в истории НХЛ, которому удалось добиться такого результата в дебютном сезоне. Летом 2016 года совет директоров НХЛ утвердил создание 31-й команды лиги в Лас— Вегасе, которая начала выступления с текущего сезона. Лига получила от «Вегаса» вступительный взнос в размере $500 млн от владельца, миллиардера Билла Фоули. Эти деньги были распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ.
В следующем матче «Вегас» на выезде 4 апреля сыграет с «Ванкувером», «Сан-Хосе» в тот же день примет «Даллас».
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