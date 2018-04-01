«Вегас» гарантировал себе победу в дивизионе в первом же сезоне в НХЛ 

«Вегас» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:2. Эта победа гарантировала «Голден Найтс» первое место в Тихоокеанском дивизионе. «Вегас» на данный момент имеет на своем счету 107 очков после 79 матчей. «Вегас» уже одержал в первом сезоне в лиге 50 побед.
Как сообщает Sportsnet, «Вегас» стал первым клубом в современной истории четырех главных профессиональных лиг Америки (НФЛ, НБА, НХЛ и МЛБ), которому удалось в своем дебютном сезоне в лиге одержать победу в дивизионе.
«Это невероятное ощущение. Разумеется, в первом сезоне никто не ждал от нас ничего подобного, но мы играли на пределе в каждом матче и работали над собой. Победа в дивизионе — потрясающее достижение, но мы знаем, что есть еще нечто большее. Впереди нас ждет плей-офф», — приводит слова главного тренера «Голден Найтс» Джирарда Галланта USA Today.