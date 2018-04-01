«Вегас» гарантировал себе победу в дивизионе в первом же сезоне в НХЛ

«Вегас» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:2. Эта победа гарантировала «Голден Найтс» первое место в Тихоокеанском дивизионе. «Вегас» на данный момент имеет на своем счету 107 очков после 79 матчей. «Вегас» уже одержал в первом сезоне в лиге 50 побед.

Как сообщает Sportsnet, «Вегас» стал первым клубом в современной истории четырех главных профессиональных лиг Америки (НФЛ, НБА, НХЛ и МЛБ), которому удалось в своем дебютном сезоне в лиге одержать победу в дивизионе.