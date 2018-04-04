Лайне забросил 44-ю шайбу в сезоне, сократив отставание от Овечкина

«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил со счётом 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1).

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне открыл счёт в матче, реализовав большинство. 19-летний финн забросил 44-ю шайбу в сезоне, прервав семиматчевую безголевую серию.

Лайне сократил отставание в гонке снайперов от лидирующего Александра Овечкина , на счету которого 46 голов. Третье место занимает шведский форвард «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон (43 шайбы). Каждому из них осталось провести ещё по два матча в регулярном чемпионате.

Видео гола финского форварда также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.