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Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв от Лайне в гонке снайперов
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Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв от Лайне в гонке снайперов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде оказался сильнее «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 0:1). Для «Сент-Луиса» это поражение стало третьим подряд.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота. Шайба стала для него 46-й в сезоне и второй — в последних семи матчах.
Овечкин увеличил отрыв в гонке снайперов от форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне (43 гола), который сегодня не сумел отличиться в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:5).
Видео гола Овечкина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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