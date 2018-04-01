«Амур» подпишет контракт с Филиппи

«Амур» подпишет контракт с чешским нападающим Томашем Филиппи , сообщает пресс-служба команды. Подробности контракта с 25-летним игроком не разглашаются.

Нынеший сезон Филиппи начинал в составе магниторгского «Металлурга». Он провел за команду в регулярном чемпионате КХЛ 25 игр, в которых набрал 17 (6+11) очков. В декабре 2017 года магниторский клуб объявил о расторжении контракта с игроком. В составе «Металлурга» Филиппи стал обладателем Кубка Гагарина в 2016 году.

Хотите новость?! Вот вам МОЛНИЯ! ⚡ "Амур" подпишет контракт с обладателем Кубка Гагарина — Томашем Филиппи! pic.twitter.com/3HDLlW6qMl

— HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 1 апреля 2018 г.