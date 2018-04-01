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«Амур» подпишет контракт с Филиппи
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«Амур» подпишет контракт с Филиппи 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
«Амур» подпишет контракт с чешским нападающим Томашем Филиппи, сообщает пресс-служба команды. Подробности контракта с 25-летним игроком не разглашаются.
Нынеший сезон Филиппи начинал в составе магниторгского «Металлурга». Он провел за команду в регулярном чемпионате КХЛ 25 игр, в которых набрал 17 (6+11) очков. В декабре 2017 года магниторский клуб объявил о расторжении контракта с игроком. В составе «Металлурга» Филиппи стал обладателем Кубка Гагарина в 2016 году.
Хотите новость?! Вот вам МОЛНИЯ! ⚡ "Амур" подпишет контракт с обладателем Кубка Гагарина — Томашем Филиппи! pic.twitter.com/3HDLlW6qMl
— HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 1 апреля 2018 г.
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