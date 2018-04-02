Нападающий Томаш Филиппи и «Амур» договорились об однолетнем контракте, рассказал первый вице-президент хабаровского клуба Александр Филиппенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 25-летний хоккеист принял участие в 25 встречах за магнитогорский «Металлург», записав на свой счёт 17 (6+11) очков при показателе полезности "+5" и 10 минутах штрафа. Всего в КХЛ Филиппи сыграл в 184 матчах, набрав 88 (33+55) баллов.
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