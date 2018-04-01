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Хернквист — о выходе «Питтсбурга» в плей-офф: «Это первый шаг»
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Хернквист — о выходе «Питтсбурга» в плей-офф: «Это первый шаг» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Питтсбурга» Патрик Хернквист после победы над «Монреалем» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что для его команды выход в плей-офф — это первый шаг. Он добавил, что теперь хоккеисты должны быть лучше каждый раз, когда выходят на лед.
— Если не выйдешь в плей-офф, то и Кубок Стэнли не выиграть. Для нашей команды выход в плей-офф — это первый шаг, — приводит официальный сайт НХЛ слова Хернквиста. — Теперь мы просто должны быть лучше всякий раз, когда выходим на лед.
"Пингвинз" пробились в плей-офф в 12-й раз подряд, что стало самой длинной действующей серией в НХЛ. «Питтсбург» является действующим обладателем Кубка Стэнли, который выиграли два сезона подряд.
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