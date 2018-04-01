Кожевников: у СКА больше мастерства, а у ЦСКА может не хватить сил

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о раскладе сил в финальной паре Западной конференции СКА — ЦСКА. После первых двух матчей счёт в серии 1-1.

«У ЦСКА есть одна проблема — восстановление. Первые два матча с «Йокеритом» они сыграли просто феноменально, а потом подсели. В таком темпе, конечно, играть тяжело. А мастерства у СКА больше. Игра вратарей — это один из главных факторов в этом сражении. Все хотят выиграть, а СКА хочет сделать рекорд, выиграв чемпионат три раза. Поэтому все будут сражаться до конца. Мастерства у питерцев больше, но приятно, что ЦСКА до конца сопротивляется. В Москве у них есть шанс, свои трибуны всегда помогут. Но мы помним прецендент, когда ЦСКА вёл 3-0 и уступил 3-4 три года назад. Так что, будем смотреть и радоваться хорошему хоккею. Пусть он иногда сумбурный, но это стоит того. У СКА больше мастерства. ЦСКА, вроде, владел ситуацией во второй игре, но у СКА проявляется спокойствие. Они больше задерживались в зоне, хотя, моментов у них было не так много. Они играют более по-мастерски. Но посмотрим, что дальше будет.