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Прайс повторил рекорд «Монреаля» по матчам за клуб, установленный в 1963 году
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Прайс повторил рекорд «Монреаля» по матчам за клуб, установленный в 1963 году 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (0:0, идёт первый период) повторил клубный рекорд Жака Планта по играм для вратарей. Достижение Планта держалось с сезона-1962/63.
30-летний голкипер проводит свой 556-й матч за «Канадиенс». В нынешнем сезоне Прайс одержал 16 побед в 45 играх при коэффициенте надёжности 3,07 и проценте отражённых бросков 90,2. За карьеру в клубе (Прайс играет в «Канадиенс» с 2007 года) голкипер выиграл 286 матчей из 556 при коэффициенте надёжности 2,46 и проценте отражённых бросков 91,9.
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