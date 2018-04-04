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«Тампа» разгромила «Бостон», Василевский оформил восьмой шат-аут в сезоне
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«Тампа» разгромила «Бостон», Василевский оформил восьмой шат-аут в сезоне 

Чемпионат.com 27 минут назад
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ принимал на домашнем льду «Бостон Брюинз» и одержал крупную победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 33 броска в створ и оформил восьмой шат-аут в сезоне.
Форвард «молний» Никита Кучеров отдал голевую передачу и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров НХЛ. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 11 минут 24 секунды, нанёс 3 броска в створ и заработал 2 минуты штрафа.
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