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Форвард «Ак Барса» поделился впечатлениями от потери двух зубов
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Форвард «Ак Барса» поделился впечатлениями от потери двух зубов 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги второго матча финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
"Челябинцы в Казань приехали не покушать и поспать. «Трактор» и в первом матче неплохо начал, а сегодня воспользовался нашими оплошностями. Бывает такое. Но мы перевернули игру, второй период был показательным: начали врезаться, биться, взяли инициативу, забили в большинстве", — цитирует Лукоянова официальный сайт клуба.
Также хоккеист поделился впечатлениями от потери двух зубов после силового приема соперника.
"Это же плей-офф — если рука или нога не сломаны, то нужно играть. Людям иногда губы разрывает, но они выходят, полностью отдаются" — сказал хоккеист.
"Ак Барс" ведет в серии против «Трактора» со счетом 2:0.
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