Форвард «Ак Барса» поделился впечатлениями от потери двух зубов

"Челябинцы в Казань приехали не покушать и поспать. «Трактор» и в первом матче неплохо начал, а сегодня воспользовался нашими оплошностями. Бывает такое. Но мы перевернули игру, второй период был показательным: начали врезаться, биться, взяли инициативу, забили в большинстве", — цитирует Лукоянова официальный сайт клуба.

Также хоккеист поделился впечатлениями от потери двух зубов после силового приема соперника.

"Это же плей-офф — если рука или нога не сломаны, то нужно играть. Людям иногда губы разрывает, но они выходят, полностью отдаются" — сказал хоккеист.

"Ак Барс" ведет в серии против «Трактора» со счетом 2:0.