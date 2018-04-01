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Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов: ну, два зуба выбили, «Трактор» тоже приехал сюда не покушать и не поспать в гостинице
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Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов: ну, два зуба выбили, «Трактор» тоже приехал сюда не покушать и не поспать в гостинице 

RT на русском 48 минут назад
Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу над челябинским «Трактором» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Ну, два зуба выбили. Нормально себя чувствую. Ребята из Челябинска тоже приехали сюда не покушать и не поспать в гостинице. В первой же игре „Трактор“ тоже хорошо начал. Были и наши оплошности, но это хоккей, тут такое бывает», — приводит слова Лукоянова «Спорт Бизнес Online».
Он отметил, что пред началом серии думал, что «Трактор» слабее предыдущего соперника «Ак Барса» по плей-офф — «Салавата Юлаева».
«Уйти в раздевалку после травмы? Это же плей-офф. Иногда люди губу разрывают, а потом выходят, играют. За кубок боремся, руки ноги целые — должен играть», — добавил спорстмен.
Ранее сообщалось, что у хоккеиста «Трактора» Артёма Пеньковского подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.
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