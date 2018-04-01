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«​Ак барс»​ обыграл «​Трактор» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина​
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«​Ак барс»​ обыграл «​Трактор» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина​ 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Хоккеисты «Ак барса» обыграли челябинский «Трактор» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина. Игра в «Татнефть-арене»завершилась со счетом 4:3. Счет в серии стал 2:0 в пользу казанского клуба. Барсы смогли отыграться уступая 0:2, в первом периоде. Уже во втором казанцы вышли вперед, однако «Трактор» снова сравнял счет благодаря голу Алексея Кручинина. В третьем периоде Данис Зарипов реализовал большинство и вывел хозяев льда вперед. Следующие две игры пройдут в Челябинске.5'Рихард Гюнге6'Александр РыбаковАндрей Марков22'Александр Бурмистров25'Джастин Азеведо31'37'Алексей КручининДанис Зарипов45'
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