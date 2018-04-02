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Эксперты: Тарасенко поможет «Сент-Луису» выиграть у «Вашингтона» Овечкина в НХЛ
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Эксперты: Тарасенко поможет «Сент-Луису» выиграть у «Вашингтона» Овечкина в НХЛ 

Чемпионат.com 55 минут назад
Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 3 апреля.
Аналитики не считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 3.00, по итогам всей встречи — 2.30.
Шансы «Сент-Луис Блюз» на победу заметно выше. Успех в основное время котируется за 2.05, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.64.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.50.
Букмекеры не ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.95, меньше 5,5 — за 1.87.
Начало матча — в 3:00 мск.
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