Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 2 апреля.
Аналитики не считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.55, по итогам всей встречи — 1.95.
Шансы «Пингвинз» на победу чуть выше. Успех в основное время котируется за 2.35, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.87.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.5.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.70, меньше 5,5 — за 2.20.
Начало матча — в 2:30 мск.