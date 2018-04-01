«Питтсбург» — «Вашингтон»: букмекеры назвали фаворита матча дня в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 2 апреля.

Аналитики не считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.55, по итогам всей встречи — 1.95.

Шансы «Пингвинз» на победу чуть выше. Успех в основное время котируется за 2.35, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.87.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.5.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.70, меньше 5,5 — за 2.20.

Начало матча — в 2:30 мск.