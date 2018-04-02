Стал известен лучший новичок месяца в НХЛ

Национальная хоккейная признала нападающего «Аризоны Койотс» Клейтона Келлера лучшим новичком марта.

19-летний хоккеист набрал 19 (6+13) очков в 17 матчах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне уже во второй раз становится новичком месяца. В первом случае это произошло в октябре. Конкурентами Келлера за звание лучшего новичка месяца были Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус Блю Джекетс»), Янни Гурде («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс») и Уилл Батчер («Нью-Джерси Дэвилз»).

«Койотс» не попадают в розыгрыш Кубка Стэнли, что делает Клейтона одним из главных кандидатов на поездку на чемпионат мира в составе сборной США.