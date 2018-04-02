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Стал известен лучший новичок месяца в НХЛ
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Стал известен лучший новичок месяца в НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Национальная хоккейная признала нападающего «Аризоны Койотс» Клейтона Келлера лучшим новичком марта.
19-летний хоккеист набрал 19 (6+13) очков в 17 матчах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне уже во второй раз становится новичком месяца. В первом случае это произошло в октябре. Конкурентами Келлера за звание лучшего новичка месяца были Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус Блю Джекетс»), Янни Гурде («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс») и Уилл Батчер («Нью-Джерси Дэвилз»).
«Койотс» не попадают в розыгрыш Кубка Стэнли, что делает Клейтона одним из главных кандидатов на поездку на чемпионат мира в составе сборной США.
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