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Андрей Миронов: Дорогу в НХЛ для себя не закрыл
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Андрей Миронов: Дорогу в НХЛ для себя не закрыл 

Советский спорт 46 минут назад
Защитник Андрей Миронов, выступавший в нынешнем сезоне в системе «Колорадо», заявил, что может в будущем вернуться в НХЛ.
«Ехать в НХЛ или нет? Любой хоккеист мечтает играть в НХЛ, — сказал Миронов в интервью радиостанции «Спорт FM». — Лично я не жалею, что съездил туда. Я сам окунулся в это, посмотрел все и получил опыт. Там совершенно все иначе. Люди относятся ко всему не так, как у нас.
Если меня позовут опять в НХЛ, то я поеду. Дорогу в НХЛ я для себя не закрыл. Просто если я туда опять поеду, то уже на других условиях. Через четыре года у меня уже не будет контракта новичка, плюс я не поеду в НХЛ на двухсторонний контракт».
Напомним, в марте 23-летний защитник расторг контракт с «Колорадо» и вернулся в Россию.
В десяти матчах НХЛ Миронов набрал 3 (1+2) очка. Также на его ччету 9 (1+8) очков в 26 матчах за «Сан-Антонио» в АХЛ.
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