Азеведо: «Мы теперь с Лукояновым похожи, но у меня выбит только один зуб»

Форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо подвел итог второго матча серии финала Восточной конференции КХЛ с «Трактором» (4:3, 2-0). Азеведо в этом матче вышел на первое место в гонке бомбардиров текущего плей-офф КХЛ — на его счету 18 очков. Также в этом матче он забил свой сотый гол на уровне КХЛ..

«Такая победа и гол — это очень приятный подарок на день рождения. Это особенный момент. Где праздничный пирог? Я приносил его вчера. Не хотел, чтобы что-то отвлекало игроков от матча. Угостил парней чизкейком, они его съели в момент.

Почему начали матч так слабо? Это точно не связано с моим днем рождения. Мы дали сопернику слишком много пространства. Нужно будет избегать такого в следующих матчах.

Я видел это. Лукоянов — настоящий воин. В канадском стиле. Мы теперь с ним похожи, правда, у меня выбит только один передний зуб», — добавил Азеведо.

Его слова приводит