Ещё
Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ 

RT на русском 1 час назад
«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Российский защитник победителей Иван Проворов сделал две результативные передачи и был признан второй звездой поединка.
Голами в матче отметились Клод Жиру (10-я и 64-я минуты), Трэвис Конекны (21-я минута) и Нолан Патрик (46-я минута) у «Филадельфии» и Ноэль Аккьяри (35-я минута), Давид Пастрняк (47-я минута) и Патрис Бержерон (60-я минута) у «Бостона».
Ранее в «Баффало» сообщили о характере травмы российского хоккеиста Антипина.
RT на русском: последние новости
В «Баффало» сообщили характер травмы российского хоккеиста Антипина Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов: ну, два зуба выбили, «Трактор» тоже приехал сюда не покушать и не поспать в гостинице СКА ответил Манчини на просьбу о помощи со стороны хоккеистов
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола27
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение