Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ 

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Российский защитник победителей Иван Проворов сделал две результативные передачи и был признан второй звездой поединка.
Голами в матче отметились Клод Жиру (10-я и 64-я минуты), Трэвис Конекны (21-я минута) и Нолан Патрик (46-я минута) у «Филадельфии» и Ноэль Аккьяри (35-я минута), Давид Пастрняк (47-я минута) и Патрис Бержерон (60-я минута) у «Бостона».
Ранее в «Баффало» сообщили о характере травмы российского хоккеиста Антипина.