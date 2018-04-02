Ещё
Иван Проворов повторил личный рекорд по результативным передачам в сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иван Проворов повторил личный рекорд по результативным передачам в сезоне 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Завершился первый матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Филадельфия Флайерз» на домашней площадке «Веллс Фарго-центр» сломила сопротивление «Бостон Брюинз» в овертайме, одержав победу со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился двумя результативными передачами и довёл их общее количество в сезоне до 24. Это повторение личного рекорда, установленного хоккеистом в прошлом сезоне. Всего в «регулярке»-2017/18 на счету защитника стало 39 (15+24) очков в 79 матчах.
За карьеру в НХЛ Проворов забросил 21 шайбу и отдал 48 передач в 161 матче.
Видео второй передачи Проворова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Филадельфии».
Чемпионат.com: последние новости
Итоги дня для россиян в НХЛ: личный рекорд Панарина, травма Антипина Азеведу возглавил гонку бомбардиров плей-офф, опередив Умарка Стал известен лучший новичок месяца в НХЛ
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение