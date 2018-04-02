«Вашингтон» анонсировал тысячный матч Овечкина

«Вашингтон» в официальном Твиттере анонсировал тысячный матч капитана клуба Александра Овечкина . Российский форвард станет первым игроком «Кэпиталз», которому покорится эта отметка, а также первым хоккеистом драфта-2004.

В «Вашингтоне» Овечкин играет с 2005 года. Всего на его счету 1118 (603+515) очков в 999 играх НХЛ. Юбилей придется на встречу с «Питтсбургом», которая стартует 2 апреля в 2.30 по московскому времени.

#OV1000 #ALLCAPS https://t.co/cQsOglncMs pic.twitter.com/Crz9QTIJQg

— Washington Capitals (@Capitals) 1 апреля 2018 г.