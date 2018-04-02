Ещё
«Вашингтон» анонсировал тысячный матч Овечкина
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вашингтон» анонсировал тысячный матч Овечкина 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Вашингтон» в официальном Твиттере анонсировал тысячный матч капитана клуба Александра Овечкина. Российский форвард станет первым игроком «Кэпиталз», которому покорится эта отметка, а также первым хоккеистом драфта-2004.
В «Вашингтоне» Овечкин играет с 2005 года. Всего на его счету 1118 (603+515) очков в 999 играх НХЛ. Юбилей придется на встречу с «Питтсбургом», которая стартует 2 апреля в 2.30 по московскому времени.
#OV1000 #ALLCAPS https://t.co/cQsOglncMs pic.twitter.com/Crz9QTIJQg
— Washington Capitals (@Capitals) 1 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Жесть дня. Хартнелл впечатал в борт Антипина. Видео Келлер стал лучшим новичком НХЛ в марте СКА – Манчини: "Извините, синьор, но у нас плей-офф"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение