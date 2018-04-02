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Овечкин: мне повезло быть выбранным «Вашингтоном» на драфте
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Овечкин: мне повезло быть выбранным «Вашингтоном» на драфте 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как начинался его путь в Национальной хоккейной лиге в 2005 году. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я еще слабо знал английский, жил недалеко от Белого дома и был вынужден пользоваться навигатором, чтобы передвигаться по городу.
Но по пути на игры испытывал непередаваемые ощущения. Я думал, что сбылась моя мечта — я играю вместе и против величайших хоккеистов мира. Это осталось в памяти на всю жизнь", — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Он отметил, что ему повезло быть выбранным «Вашингтоном» на драфте 2004 года ("Кэпиталз" выбрали Овечкина под общим первым номером — "Газета.Ru").
"Сейчас здесь мой второй дом. Клуб, болельщики, город великолепно ко мне отнеслись. Очень приятно так долго играть за одну команду, оставаясь здоровым, и вместе добиваясь успеха", — добавил хоккеист.
Свой 1000-й матч Овечкин проведет 2 апреля в матче с «Питтсбургом».
Ранее «Вашингтон» опубликовал памятное видео, посвященное достижению Овечкина.
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