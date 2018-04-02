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Андрей Василевский в 9 матчах из последних 10 пропустил не менее трёх шайб
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Андрей Василевский в 9 матчах из последних 10 пропустил не менее трёх шайб 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал на домашнем льду «Нэшвилл Предаторз» и потерпел крупное поражение — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).
Ворота «молний» защищал российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 21 бросков из 25 и потерпевший третье подряд поражение. Он пропустил не менее трёх шайб в девятом матче из последних 10. Серия игр, в которых он пропускал не менее двух шайб, достигла 15 матчей.
Василевский продолжает оставаться на первом месте во всей лиге по победам в нынешнем сезоне (42 выигранных матча из 63). Однако по коэффициенту надёжности российский вратарь опустился уже на 19-е место (2,6), выпал из топ-10 Василевский и по про проценту отражённых бросков.
Видео одной из шайб, пропущенных голкипером, можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нэшвилла».
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 Ещё 2 источника 
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