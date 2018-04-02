«Нэшвилл» обыграл «Тампу» в гостевом матче НХЛ 

«Нэшвилл Предаторз» в гостях обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил Филип Форсберг, по одной шайбе забросили Райан Джохансен и Крэйг Смит. У «Тампы» отметился Ондржей Палат.
Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали. Голкипер Андрей Василевский отразил 21 из 25 бросков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
0:1 — Джохансен (Форсберг) — 07:50 0:2 — Форсберг (Суббэн, Сарос) — 22:46 (5x4),
1:2 — Палат (Строльман) — 27:32 1:3 — Форсберг — 46:24 1:4 — Смит (Экхольм, Суббэн) — 49:29