Хоккеист «Рейнджерс» Бучневич планирует сыграть на чемпионате мира

МОСКВА, 5 апреля. / ТАСС /. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич планирует принять участие в предстоящем чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Зоркин.

"Рейнджерс" в текущем сезоне не сумел попасть в плей-офф НХЛ. Команде в регулярном чемпионате осталось провести два матча, регулярный сезон заканчивается в ночь на 9 апреля.

"Он планирует поехать на чемпионат мира, я разговаривал с ним позавчера. В сферу интересов сборной он попадает", — сказал Зоркин.

Ранее Бучневич за национальную команду играл только на этапах Евротура. Он является серебряным (2015) и бронзовым (2014) призер молодежного чемпионата мира. В 2013 году был выбран «Рейнджерс» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 75-м номером, за клуб он выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне в 72 матчах он набрал 43 очка (14 шайб + 29 передач), занимая четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России сыграет в группе А в датской столице с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.