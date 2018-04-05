Ещё
Хоккеист «Рейнджерс» Бучневич планирует сыграть на чемпионате мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист «Рейнджерс» Бучневич планирует сыграть на чемпионате мира 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич планирует принять участие в предстоящем чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Зоркин.
"Рейнджерс" в текущем сезоне не сумел попасть в плей-офф НХЛ. Команде в регулярном чемпионате осталось провести два матча, регулярный сезон заканчивается в ночь на 9 апреля.
"Он планирует поехать на чемпионат мира, я разговаривал с ним позавчера. В сферу интересов сборной он попадает", — сказал Зоркин.
Ранее Бучневич за национальную команду играл только на этапах Евротура. Он является серебряным (2015) и бронзовым (2014) призер молодежного чемпионата мира. В 2013 году был выбран «Рейнджерс» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 75-м номером, за клуб он выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне в 72 матчах он набрал 43 очка (14 шайб + 29 передач), занимая четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России сыграет в группе А в датской столице с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.
ТАСС: последние новости
ХК "Амур" ждет ответа от тренера Мартемьянова по поводу продления контракта ЦСКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА Генменеджер ХК "Ак Барс": Секач не сыграет в серии плей-офф КХЛ с "Трактором"
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»31
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»163
Рудковская опозорила Плющенко55
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании105
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение