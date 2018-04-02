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«Нью-Джерси» обыграл «Монреаль»
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«Нью-Джерси» обыграл «Монреаль» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Монреаль» на своем льду уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Это вторая подряд победа «Дэвилз» и второе кряду поражение «Канадиенс».
Регулярный чемпионат
"Монреаль" — «Нью-Джерси» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
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