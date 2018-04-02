«Нью-Джерси» обыграл «Монреаль»

«Монреаль» на своем льду уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Это вторая подряд победа «Дэвилз» и второе кряду поражение «Канадиенс».

Регулярный чемпионат

"Монреаль" — «Нью-Джерси» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)