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«Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ
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«Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей нападающий Тейлор Холл набрал 4 очка.
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) — Нью-Йорк Рейнджерс (Нью-Йорк) — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
1:0 — Зейджак (Коулман) — 00:25 (5x5)
2:0 — Холл — 03:41 (5x4)
3:0 — Батчер (Палмьери, Холл) — 10:40 (5x4)
3:1 — Спунер (Веси, Хитил) — 17:47 (5x5)
4:1 — Батчер (Холл, Зейджак) — 26:53 (5x4)
5:1 — Холл — 35:45 (бул)
5:2 — Хейз — 54:26 (5x5)
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