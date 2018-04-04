«Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей нападающий Тейлор Холл набрал 4 очка.

НХЛ — регулярный чемпионат

Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) — Нью-Йорк Рейнджерс (Нью-Йорк) — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

1:0 — Зейджак (Коулман) — 00:25 (5x5)

2:0 — Холл — 03:41 (5x4)

3:0 — Батчер (Палмьери, Холл) — 10:40 (5x4)

3:1 — Спунер (Веси, Хитил) — 17:47 (5x5)

4:1 — Батчер (Холл, Зейджак) — 26:53 (5x4)

5:1 — Холл — 35:45 (бул)

5:2 — Хейз — 54:26 (5x5)