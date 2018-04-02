Салливан: в конфликте участвовали две стороны, а не один Малкин

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал удаление до конца матча Евгения Малкина в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

«Женя — эмоциональный парень. Он всегда делает всё от себя зависящее, чтобы добиться результата и выкладывается эмоционально. Сегодня он много работал, чтобы команда могла выиграть матч. Что касается эпизода в конце матча, то это хоккей, тем более, что там участвовали две стороны, а не один Малкин», — цитирует Салливана официальный «твиттер» клуба.