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Салливан: в конфликте участвовали две стороны, а не один Малкин
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Салливан: в конфликте участвовали две стороны, а не один Малкин 

Чемпионат.com 14 минут назад
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал удаление до конца матча Евгения Малкина в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).
«Женя — эмоциональный парень. Он всегда делает всё от себя зависящее, чтобы добиться результата и выкладывается эмоционально. Сегодня он много работал, чтобы команда могла выиграть матч. Что касается эпизода в конце матча, то это хоккей, тем более, что там участвовали две стороны, а не один Малкин», — цитирует Салливана официальный «твиттер» клуба.
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