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Малкин раскритиковал Кузнецова за русский язык
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Хоккеист «Питтсбурга» Малкин раскритиковал поведение форварда «Вашингтона» Кузнецова 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP/Gene J. Puskar
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил недовольство поведением другого российского форварда Евгения Кузнецова, который играет за "Вашингтон", в очном противостоянии команд. Слова Малкина приводит в Twitter журналист издания The Athletic Джош Йо.
В ночь на понедельник "Вашингтон" на выезде обыграл "Питтсбург" со счетом 3:1, Малкин и Кузнецов отметились результативными передачами. В конце третьего периода Малкин столкнулся с американским форвардом гостей Ти Джеем Оши, в результате чего Оши выронил клюшку из рук. Россиянин откинул клюшку соперника, спровоцировав стычку с американцем, и вследствие этого был наказан штрафом за грубость. На скамейке штрафников Малкин продолжил перепалку с игроками "Вашингтона" и был удален до конца матча, судья не мог некоторое время проводить россиянина в раздевалку, так как он вступил в конфликт с Кузнецовым и перекидывался с ним взаимными оскорблениями.
После матча Малкин объяснил, что он разозлился на Кузнецова, который во время стычки нападающего "Питтсбурга" и Оши сидел на скамейке запасных и оттуда начал перепалку с Малкиным. "Он начал говорить со мной на русском языке, я не знаю, зачем он это делал. Мне это не понравилось, ты не находишься на льду, стычка с Оши — это моя проблема. Я получил штраф за то, что отбросил его клюшку, он разозлился, мы подрались, все нормально, но Кузнецов не может говорить со мной, сидя на скамейке запасных", — заявил Малкин после матча.
"Я рассержен, потому что он начал говорить со мной. Я занят, Оши держит меня за шею, мне было немного тяжело. А он пытается говорить со мной, я уже просто не понимаю, что происходит. Мне кажется, он повел себя неправильно", — добавил форвард "Питтсбурга".
"Малкин — эмоциональный парень, и свой лучший хоккей он показывает, когда весь эмоционально вовлечен в игру и отдается ей полностью, — прокомментировал поведение своего подопечного главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан. — Он круто сегодня сыграл, а то, что произошло в концовке — это хоккей. Виноват не только он, но и другая сторона конфликта, так бывает в спорте".
"Вашингтон" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 79 матчах. "Питтсбург" идет пятым, в активе команды 96 очков в 80 встречах. Обе команда уже обеспечили себе участие в плей-офф.
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