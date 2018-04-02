Малкин раскритиковал Кузнецова за русский язык

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин раскритиковал поведение форварда «Вашингтона» Кузнецова

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил недовольство поведением другого российского форварда Евгения Кузнецова , который играет за "Вашингтон", в очном противостоянии команд. Слова Малкина приводит в Twitter журналист издания The Athletic Джош Йо.

В ночь на понедельник "Вашингтон" на выезде обыграл "Питтсбург" со счетом 3:1, Малкин и Кузнецов отметились результативными передачами. В конце третьего периода Малкин столкнулся с американским форвардом гостей Ти Джеем Оши, в результате чего Оши выронил клюшку из рук. Россиянин откинул клюшку соперника, спровоцировав стычку с американцем, и вследствие этого был наказан штрафом за грубость. На скамейке штрафников Малкин продолжил перепалку с игроками "Вашингтона" и был удален до конца матча, судья не мог некоторое время проводить россиянина в раздевалку, так как он вступил в конфликт с Кузнецовым и перекидывался с ним взаимными оскорблениями.

После матча Малкин объяснил, что он разозлился на Кузнецова, который во время стычки нападающего "Питтсбурга" и Оши сидел на скамейке запасных и оттуда начал перепалку с Малкиным. "Он начал говорить со мной на русском языке, я не знаю, зачем он это делал. Мне это не понравилось, ты не находишься на льду, стычка с Оши — это моя проблема. Я получил штраф за то, что отбросил его клюшку, он разозлился, мы подрались, все нормально, но Кузнецов не может говорить со мной, сидя на скамейке запасных", — заявил Малкин после матча.

"Я рассержен, потому что он начал говорить со мной. Я занят, Оши держит меня за шею, мне было немного тяжело. А он пытается говорить со мной, я уже просто не понимаю, что происходит. Мне кажется, он повел себя неправильно", — добавил форвард "Питтсбурга".

"Малкин — эмоциональный парень, и свой лучший хоккей он показывает, когда весь эмоционально вовлечен в игру и отдается ей полностью, — прокомментировал поведение своего подопечного главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан . — Он круто сегодня сыграл, а то, что произошло в концовке — это хоккей. Виноват не только он, но и другая сторона конфликта, так бывает в спорте".

"Вашингтон" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 79 матчах. "Питтсбург" идет пятым, в активе команды 96 очков в 80 встречах. Обе команда уже обеспечили себе участие в плей-офф.