Ковальчук подрался с защитником ЦСКА Пашниным в матче плей-офф КХЛ

Звёздный нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Илья Ковальчук подрался с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в четвёртом матче финала Западной конференции, который завершился победой московских «армейцев» со счётом 2:1.

Ковальчук вступился за своего партнёра по команде Патрика Торесена , секундами ранее попавшего под жёсткий силовой приём Пашнина. В результате инцидента оба его участника были наказаны двумя минутами штрафа.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл СКА и сравнял счёт в финале Западной конференции КХЛ.