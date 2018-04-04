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Шумаков и Жарков вернулись в состав ЦСКА на четвёртый матч со СКА
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Шумаков и Жарков вернулись в состав ЦСКА на четвёртый матч со СКА 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
ЦСКА назвал состав на четвёртый матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу петербуржцев. Сорокин (Юханссон); Киселевич — Робинсон, Ничушкин — Андронов — Петров; Нестеров — Марченко, Григоренко — Попов — Капризов; Науменков — Пашнин, Шумаков — Скотт — Жарков. Сергеев, Попугаев Н. ; Кузьменко — Светлаков — Любимов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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